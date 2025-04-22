Перед майскими праздниками повысят социальные выплаты и изменят график начислений. Что ждёт получателей

Как изменится выплата детских пособий перед майскими праздниками.
Перед майскими праздниками семьям перечислят детские пособия, которые обычно приходят в начале следующего месяца. Об этом сообщили в отделении Социального фонда по Москве и Московской области.
— Семьи с детьми не позднее 30 апреля получат такие выплаты за май: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года неработающим родителям, единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие на первого ребёнка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву. Стоит учитывать, что изменение графика выплат коснётся семей, которые выбрали безналичный способ получения денег через банк, — пояснили в СФР.
Стоит отметить, что сейчас большинство детских пособий поступает в банк в единый день выплаты — 3-го числа каждого месяца. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на ребёнка до 3 лет начисляется 5-го числа. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года работающим родителям приходит 8-го числа. Что касается доставки пособий через Почту России, то она проходит с 3-го по 25-е число, в зависимости от графика конкретного отделения.
Напомним, что сумма ежемесячного пособия зависит от дохода семьи. Стандартно она составляет 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Если же при назначении базового размера среднедушевой доход семьи оказался меньше прожиточного минимума, то размер выплаты увеличивается до 75%. Если не хватает и этого, то сумма выплаты возрастает до 100%.
— Единое пособие выплачивается на каждого ребёнка в семье и до достижения 17 лет. Назначается оно на год. Если требуется, то право на получение пособия можно продлить. Для этого нужно написать заявление, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Как изменится выплата пенсий перед майскими праздниками.
Изменения коснутся людей, которые получают пенсии через банки с датой доставки в праздничные дни. Деньги зачислят на счета и банковские карты заранее, но не позднее 30 апреля 2025 года. Остальные пенсионеры получат выплаты в обычном режиме.
— Досрочная выплата касается всех видов пенсий, в частности это страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты, то и они также будут перечислены досрочно, — пояснили в СФР.
Какие льготы получат пенсионеры.
Есть ряд выплат на региональном уровне, которые можно будет получить перед майскими праздниками. Не все они связаны именно с предстоящими выходными.
В регионах сделают выплаты отдельным категориям пенсионеров и ещё ряду льготников. Например, подписано постановление Правительства Калининградской области от 26.03.2025 г. № 102-п «О дополнительной разовой мере социальной поддержки в виде социальной выплаты в 2025 году отдельным категориям граждан для приобретения продуктов питания». Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.
— Как следует из документа, в регионе можно получить единовременную выплату в размере 6000 рублей, — пояснила Оксана Красовская.
На эту выплату имеют право, в частности, получатели региональной социальной доплаты к пенсии и ежемесячного пособия детям-инвалидам.
— Потратить выплату можно на продукты питания. Сделать покупки можно с апреля по ноябрь 2025 года, — добавила Оксана Красовская.
Какие доплаты сделают пенсионерам перед майскими праздниками.
Стоит отметить, что многие пенсионеры не просто получат в конце апреля пенсию за май. Размер выплаты станет больше.
— Например, с 1 мая пересчитают доплаты к пенсиям бывшим членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также работникам угольной промышленности. Надбавку им делают за сложные условия труда. Это дополнительная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости, которую регулярно индексируют. Пересчитывают доплату несколько раз в год, в том числе и с 1 мая, — добавила Елена Кузнецова.
Ещё один момент — перед майскими праздниками части пенсионеров перечислят выплату к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На федеральном уровне выплаты составят 80 000 и 55 000 рублей. Суммы различаются в зависимости от категории получателей. В общей сложности выплаты к 9 Мая получит порядка 332 тысяч человек.
Кроме того, будут и региональные выплаты к празднику. Суммы варьируются от 10 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от категории получателей.
Как будут оплачиваться больничные на майские праздники.
Несмотря на то что впереди нерабочие дни, больничные листы на майские праздники оплатят в полном размере. Подлежат оплате все календарные дни, которые учтены в больничном листе.
— Размер пособий разный. Зависит он от страхового стажа работника и размера зарплаты. Например, при стаже больше 8 лет работник получает 100% от среднего заработка, а при стаже меньше 5 лет — 60%. Средний заработок считается за предыдущие два года работы. Таким образом, каких-то особых различий в оплате больничного листа на майские праздники нет, — рассказала Елена Кузнецова.