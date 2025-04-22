Перед майскими праздниками повысят социальные выплаты и изменят график начислений. Что ждёт получателей

— Семьи с детьми не позднее 30 апреля получат такие выплаты за май: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года неработающим родителям, единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие на первого ребёнка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву. Стоит учитывать, что изменение графика выплат коснётся семей, которые выбрали безналичный способ получения денег через банк, — пояснили в СФР.