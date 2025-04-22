Она может вернуться: Сколько продлится геомагнитная буря из-за гигантской дыры на Солнце

Геомагнитная буря из-за недавно возникшей корональной дыры на Солнце вряд ли продлится более двух суток, считает главный научный сотрудник Лаборатории солнечной физики и космических лучей Физического института имени Лебедева Сергей Богачёв.
Он объяснил, что, по счастью, эта область образовалась по большей части значительно ниже солнечного экватора, а степень близости к нему играет очень большую роль: Земля и вообще все планеты Солнечной системы обращаются вокруг светила именно более или менее в плоскости его экватора, и поэтому хуже всего, когда та или иная «опасная зона» на солнечной поверхности находится на экваторе и таким образом по мере вращения нашей звезды в какой-то момент оказывается прямо напротив нас.
— Если бы эта корональная дыра была на экваторе со всем своим размером полноценным, то это могло бы длиться неделю. Но всё-таки основная часть широкая, она находится внизу, под экватором. С Землёй взаимодействует только верхняя граница. Поэтому с учётом этого фактора прогноз сейчас предполагает, что верхние участки корональной дыры, которые больше всего влияют на Землю, будут влиять примерно двое суток, — рассказал Life.ru доктор физико-математических наук.
Гелиофизик поведал, что корональная дыра — область ослабленного магнитного поля Солнца и из-за такой слабости светило в этом месте плохо удерживает свою атмосферу. Поэтому огромные массы заряженной плазмы из этой области устремляются в межпланетное пространство и разлетаются по всей Солнечной системе. Чтобы достичь Земли, этим частицам нужно примерно два-три дня. Когда они прибывают к нам и начинают бомбардировать магнитосферу и атмосферу нашей планеты, это означает геомагнитную бурю. В данном случае она будет несильной, подчеркнул Сергей Богачёв.
Нынешняя — судя по снимкам, действительно огромная —корональная дыра возникла примерно за последние дней десять, подозревает специалист ФИАН. Когда она только образовалась, она «смотрела» в другую сторону, поэтому летящий от неё поток частиц Земли не достигал, но сейчас она развернулась почти прямо на нас.
Интересно, что около месяца назад на её месте учёные видели другое подобное «слабое место». Напомним, Солнце вращается вокруг своей оси и совершает один полный оборот за 27 дней.
— Месяц назад она там была, и вы её можете найти. За это время она успела полностью разрушиться. В каком-то смысле, если строго говорить, эта новая корональная дыра возникла как бы на «обломках» старой, — разъяснил доктор наук.
Как ни парадоксально это звучит, но нам с этой корональной дырой повезло ещё и в том, что сейчас Солнце приближается к пику 11-летнего цикла своей активности. В спокойные годы такая область слабого магнитного поля сохраняется долгими месяцами и поэтому по мере вращения Солнца появляется перед нами снова и снова по несколько раз подряд. Но сейчас у неё мало шансов продержаться долго.
— Сейчас всё-таки Солнце на максимуме, оно довольно динамичное, поэтому в целом я не верю, что данная дыра проживёт месяц, если честно. Солнце найдёт возможность усилить магнитное поле в этой области за месяц, — полагает гелиофизик.
В то же время он отметил, что не далее как в этом 2025 году уже доводилось наблюдать примеры повторных появлений одной и той же корональной дыры, так что подобные явления в целом малопредсказуемы.