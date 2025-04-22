Она может вернуться: Сколько продлится геомагнитная буря из-за гигантской дыры на Солнце

Как ни парадоксально это звучит, но нам с этой корональной дырой повезло ещё и в том, что сейчас Солнце приближается к пику 11-летнего цикла своей активности. В спокойные годы такая область слабого магнитного поля сохраняется долгими месяцами и поэтому по мере вращения Солнца появляется перед нами снова и снова по несколько раз подряд. Но сейчас у неё мало шансов продержаться долго.