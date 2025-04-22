Антибиотики, листерию и сальмонеллы нашли в мясных продуктах из Саратова

Этот антибиотик преимущественно применяют в кормах для жвачных животных. У человека его употребление может спровоцировать серьёзные отравления, вплоть до летального исхода.
Следы антибактериальных средств также обнаружили в пяти видах продукции компании ООО «Саратов-холод плюс». В хинкалях этой компании нашли сальмонеллы, а в двух типах пельменей — листерии.
Ранее в российских магазинах нашли сосиски с опасным «мясным клеем» и колбасу с антибиотиками. Режим усиленного лабораторного контроля ввели по адресам пяти производителей.