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Антибиотики, листерию и сальмонеллы нашли в мясных продуктах из Саратова

В мясной продукции саратовских производителей нашли антибиотики, листерию и сальмонеллы. Согласно информации SHOT ПРОВЕРКИ, антибиотик монензин обнаружили в сосисках и варёной колбасе от ООО «Саратовский МПК “Ресурс”.

Этот антибиотик преимущественно применяют в кормах для жвачных животных. У человека его употребление может спровоцировать серьёзные отравления, вплоть до летального исхода.

Следы антибактериальных средств также обнаружили в пяти видах продукции компании ООО «Саратов-холод плюс». В хинкалях этой компании нашли сальмонеллы, а в двух типах пельменей — листерии.

Ранее в российских магазинах нашли сосиски с опасным «‎мясным клеем» и колбасу с антибиотиками. Режим усиленного лабораторного контроля ввели по адресам пяти производителей.