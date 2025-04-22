Asia Times: США закрыли программу разработки гиперзвуковых ракет

Вашингтон решил прекратить разработку новой гиперзвуковой ракеты, пишет Asia Times.
В материале уточняется, что речь идёт о ракете нового поколения. Соединённые Штаты «фактически свернули программу».
По данным издания, это связано с тем, что в американском бюджете появились «непреодолимые проблемы».
Помимо этого, выявлена «неудовлетворительная эффективность разработки». Ещё одной причиной названо «наращивание» КНР военного потенциала.
Информацию о закрытии проекта подтвердил контр-адмирал Стивен Тедфорд, который отвечает в ВМС США за направление БПЛА и ударных вооружений. По его словам, проект был официально закрыт осенью 2024 года.
В публикации сказано, что закрытие программы говорит о ряде трудностей в ВС Соединённых Штатов, связанных с созданием «новых и дорогостоящих систем вооружений».
В результате американские военные не смогут наносить «быстрые и высокоточные» удары по защищённым целям в море.
Ранее сообщалось, что Британия совместно с Соединёнными Штатами испытала гиперзвуковой ракетный двигатель.