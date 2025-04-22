Мемы — вирусные образы, шутки или идеи, отражающие коллективное настроение, — рождённые в интернет-сообществах, эволюционировали от ручных коллажей до конвейерного производства с помощью ИИ. Нейросети, обученные на терабайтах шаблонов, стали генерировать мемы практически мгновенно: от котэ в шляпах до ситуационных шаблонов с узнаваемыми подписями. Но именно скорость и предсказуемость стали их ахиллесовой пятой — алгоритмы выжали из формата всю спонтанность, превратив юмор в бесконечный поток вариаций одного и того же.