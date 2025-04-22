Мемы — вирусные образы, шутки или идеи, отражающие коллективное настроение, — рождённые в интернет-сообществах, эволюционировали от ручных коллажей до конвейерного производства с помощью ИИ. Нейросети, обученные на терабайтах шаблонов, стали генерировать мемы практически мгновенно: от котэ в шляпах до ситуационных шаблонов с узнаваемыми подписями. Но именно скорость и предсказуемость стали их ахиллесовой пятой — алгоритмы выжали из формата всю спонтанность, превратив юмор в бесконечный поток вариаций одного и того же.
Что за мемы про итальянских ИИ-животных и откуда они взялись.
Кому первому пришло в голову сделать шаг от предсказуемости к абсурду — неизвестно. Возможно, это был русскоязычный пользователь @armenjiharhanyan, придумавший Бомбардиро Крокодило. И понеслось: весной 2025-го цифровая вселенная капитулировала под натиском «итальянского брейнрота» — мемного апокалипсиса, где ИИ, словно одержимый ученик Дали и Феллини, сгенерировал альтернативную реальность. Здесь гибридные твари-артефакты — не просто помесь зверя и тостера, а полноценные персонажи новой мифологии: акула-спринтер Тралалео Тралала в винтажных Air Jordan, деревянный дуэлянт Тунг Тунг Сахур с битой из макаронного теста, гусь-бомбардировщик Бомбини Гусини, чьи крылья оставляют шлейф пармезана в небе над условным Бергамо.
Их войны напоминают сценарный черновик, который вырвал из тетради гиперактивный подросток: например, битва за «трон» в IKEA, где летают фрикадельки, а в толпе мелькает призрак Берлускони с ракеткой. За кадром — не просто «итальянский голос», а синтезированный баритон, пародирующий то спортивного комментатора 1980-х, то плачущего героя неореализма, выкрикивающего абсурдизмы вроде: «Mamma mia, он украл моё бессознательное по цене распродажи!».
Бомбардиро Крокодило.
Принято считать, что Бомбардиро Крокодило появился 20 февраля 2025 года в TikTok, когда пользователь площадки под ником armenjiharhanyan выложил ролик с этим персонажем. Главный «террорист» вселенной — крокодил в берете, который бомбит всё подряд. Символ абсурдной агрессии, его девиз: «Бомбить, нельзя помиловать!».
Тралалео Тралала.
Это акула в кроссовках Nike, которая выглядит так, будто только что вышла из ночного клуба. Её имя звучит как припев итальянской песни, а мемы с ней обычно про «тусовку» и странные танцы.
Трипи Тропи.
Кошка… которая наполовину креветка. Да, это реально. Трипи Тропи — один из самых странных персонажей, но фанаты её обожают за милоту и полную неадекватность.
Бобрито Бандито.
Этот бобр в стильном костюме и шляпе явно замешан в тёмных делах. Его образ вдохновлён классическими мафиозными фильмами, только вместо Аль Пачино — грызун с пистолетом.
Бомбини Гусини.
Если Бомбардиро Крокодило — это террорист, то Бомбини Гусини — его менее удачливый кузен. Гусь в лётных очках и с гранатой в клюве. Да, он тоже любит взрывать, но у него это получается не так эпично.
Пингвино Кондиционеро.
Самый загадочный персонаж вселенной. Это пингвин, который… является кондиционером. Да, вы не ослышались: у него на животе панель управления, а из клюва дует холодный воздух.
Другие не менее странные персонажи.
Кальмарито Пастарито — кальмар, который готовит пасту. Очень эмоциональный, постоянно кричит что-то про «аль денте!».Гатто Моторотто — кот-мотоциклист в кожаном жилете. Любит скорость и опасные трюки. Пепе Ронни — крыса, которая ведёт себя как рэпер. Носит массивные цепи и читает рэп.
Почему мемы прозвали итальянским брейнротом.
Brainrot (дословно — «гниение мозга») — это термин, который используют для абсолютно бессмысленного, но навязчиво прилипчивого контента. Если после просмотра мемов у вас в голове крутится «Тралалео Тралала!» — поздравляем, у вас брейнрот.
«Итальянские брейнроты» — абсурдные, нарочито «кустарные» мемы, где хаотичные рисунки, псевдоитальянские фразы («Мама миа, пингвино в спагетти!») и намеренные ошибки бросили вызов прежней гладкой эстетике ИИ. Они не пытаются быть понятными — их сила в бунте против алгоритмической логики, напоминая, что смех рождается там, где нейросети бессильны, — в человеческом безумии.