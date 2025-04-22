Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Свыше 1,6 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита в 2025 году, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В России свыше 1,6 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 15 тысяч граждан в связи с укусами клещей», — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.
«В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий — в 50 регионах России обработано более 9,2 тысячи гектаров. К предстоящему летнему открытию детских оздоровительных учреждений в 2025 году запланированы акарицидные обработки на 40,3 тысячи гектаров. Ситуация — на контроле Роспотребнадзора», — пояснили в ведомстве.