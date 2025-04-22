Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита

«В России свыше 1,6 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 15 тысяч граждан в связи с укусами клещей», — рассказали в пресс-службе.