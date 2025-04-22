VIII Премия СБК наградила лучших профессионалов в индустрии спортивного бизнеса

Один из главных принципов Премии СБК — прозрачность процесса выбора победителей и конфиденциальность результатов. До самого момента вскрытия конвертов на сцене никто из зрителей не знал, кто именно стал победителем. Это добавило премии интриги, а ее номинантам — ощущения конкурентной борьбы и предвкушения победы.