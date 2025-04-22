VIII Премия СБК наградила лучших профессионалов в индустрии спортивного бизнеса

В Москве 18 апреля прошла церемония вручения VIII Премии СБК — главной профессиональной награды в индустрии спортивного бизнеса. Концертный зал Дворца спорта на Яузе собрал более 700 гостей — предпринимателей, представителей клубов, лиг и федераций, а также звезд спорта, телевидения и медиа.
Один из главных принципов Премии СБК — прозрачность процесса выбора победителей и конфиденциальность результатов. До самого момента вскрытия конвертов на сцене никто из зрителей не знал, кто именно стал победителем. Это добавило премии интриги, а ее номинантам — ощущения конкурентной борьбы и предвкушения победы.
В ходе церемонии призы победителям — статуэтки Золотых глобусов — вручали звезды спорта, бизнеса и культуры. В этом году участниками премии стали Игорь Акинфеев, Павел Погребняк, Мария Киселёва, Светлана Журова, Сергей Кущенко, Максим Поташёв, Карен Адамян, Ильгар Мамедов, Виктор Кейру, Елизавета Худайбердиева, Илья Галаев, Игорь Столяров и другие знаменитости.
В роли ведущих церемонии выступили звезда синхронного плавания, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, российский профессиональный регбист Василий Артемьев, ведущая клубного телевидения СКА Зухра Уразбахтина и КВН-щик, актёр кино Андрей Кремлёв.
В этом году лауреатами Премии СБК стали 27 объектов, компаний, проектов и персон. Еще 81 номинант попал в число призеров, заняв вторые и третьи места. Всего на участие в премии были поданы 602 заявки.
В номинации «Горнолыжный курорт года» убедительную победу завоевал спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», расположенный в Южно-Сахалинске. На курорте работают 5 канатных дорог, общая протяжённость его горнолыжных трасс составляет более 41 километра.
Самым спортивным регионом года стал Татарстан. Лучшим спортивно-массовым мероприятием члены жюри выбрали День Московского спорта. Одно из крупнейших спортивных событий лета в столице прошло 6 июля 2024 года в Лужниках. На площадке прошли марафоны тренировок, мастер-классы от знаменитых чемпионов и другие мероприятия.
В номинации «Лучший фильм» победил документальный мини-сериал «Мама, мы — ЦСКА!» режиссера Алексея Жаркова. В проекте снялись известные спортсмены — Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Леонид Слуцкий и другие. В сериале рассказывается о внутренней кухне одного из самых титулованных футбольных клубов России.
Премия СБК вручается уже 8 лет подряд. Она объединяет профессионалов спортивного бизнеса, топ-менеджеров в сфере строительства, управления, технологий и инноваций. Премия вручается лучшим проектам, спортивным сооружениям и менеджерам по итогам года.