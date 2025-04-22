Папа Римский Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре

Широко известно, что в юности он какое-то время был вышибалой в ночном клубе и подрабатывал уборщиком. Его первое образование было сугубо светским: химик-технолог. В 1958 году он вступил в орден иезуитов в качестве послушника, затем поступил на факультет философии и теологии университета Сан-Мигель. В сан священника он был рукоположен в 1969 году.