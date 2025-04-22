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Рособрнадзор предложил дать ВПР статус итоговой контрольной работы

Рособрнадзор предложил наделить ВПР статусом итоговой контрольной работы.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Рособрнадзор направил Минпросвещения РФ предложение по наделению Всероссийской проверочной работы (ВПР) статуса итоговой контрольной работы, об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

«В целях исключения перегрузки детей дополнительными итоговыми контрольными работами Рособрнадзором в адрес Минпросвещения России были направлены предложения по введению ВПР в качестве итоговой контрольной работы», — говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре напомнили, что при формировании образовательных программ школам необходимо учитывать, что количество контрольных работ не должно превышать 10% учебного времени, отведенного на конкретный учебный предмет.

В ведомстве считают, что принятие такого решения будет являться логическим продолжением мероприятий по формированию единого образовательного пространства в РФ.

Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся. Ежегодно в ВПР принимают участие более 7,5 миллиона обучающихся. Данные работы включены в перечень мероприятий по оценке качества образования.