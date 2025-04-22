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В работе Telegram зафиксировали сбой

О неполадках сообщили свыше двух тысяч пользователей.

Источник: Аргументы и факты

В работе кроссплатформенного мессенджера Telegram зарегистрирован сбой, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.

О сбое сообщили свыше двух тысяч пользователей.

Ряд пользователей пожаловался, что не приходят сообщения.

Кроме того, пользователи проинформировали, что наблюдаются проблемы с загрузкой фото и видео. Кроме того, у части пользователей Telegram не открывается.

Напомним, в четверг российские пользователи Telegram также проинформировали о сбоях в работе мессенджера. За сутки поступило 4 695 жалоб.

Ранее сообщалось о сбое в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam.