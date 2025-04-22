Опубликована программа Ночи музеев — 2025 в Петербурге

«В 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне музеи предлагают своим гостям поразмышлять, кто такие герои, какой путь они проходят, во имя чего совершают подвиги, что защищают и чем вдохновляют других», — комментируют организаторы.
Героями могут быть и необычные экспонаты, и легендарные сотрудники, и личности, вокруг которых выстраиваются экспозиции. О том, кто выбрал кого своим героем, можно узнать на сайте акции.
Так, в планетарии расскажут о героях, живших на Земле, но совершавших подвиги, связанные с небом, — ученых и целых научных институтах, которые своими исследованиями и открытиями приближали победу в Великой Отечественной, а также о сегодняшних покорителях космоса.
Героем в лютеранской церкви Святой Екатерины станет король музыкальных инструментов — орган.
Герои кино окажутся в центре Ночи музеев в Петропавловской крепости. А Музей истории денег расскажет о героях на российских деньгах.
В этом году в Ночи музеев впервые поучаствуют Научная библиотека РАНХиГС СПб с экскурсией и лекцией о книгах блокадного города, Центр истории автотранспорта Ленинграда с автомобилями — героями кино, Центр ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф Отечества, Музей «А музы не молчали», Музей истории профессионального образования, Европейский университет, Культурно-досуговый центр «Максим», Музей фонтанного дела в Петергофе, Императорская ферма в «Царском Селе», Арт-пространство «Окна» и Библиотека «Охтинская».
Продажа билетов на Ночь музеев откроется 29 апреля.