Times: Британский премьер Стармер близок к заключению крупной сделки с ЕС

Также ранее Стармер заявлял о готовности Великобритании дополнительно выделить для Украины 1,6 млрд долларов на закупки различных видов вооружения. Как отметил политик, в список вооружений, которые будут приобретены Вооруженными силам Украины, в том числе включены ракеты для систем противовоздушной безопасности.