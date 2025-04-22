Times: Британский премьер Стармер близок к заключению крупной сделки с ЕС

Британский премьер-министр Кир Стармер уже достаточно близок к тому, чтобы заключить крупную сделку с представителями Европейского Союза. Об этом сообщает издание Times.
В публикации говорится, что в случае достижения договоренностей между сторонами, британские оружейные компании получат возможность продавать европейским союзникам оружие на миллиарды фунтов стерлингов.
До этого Франция и Великобритания настаивали на рассмотрении идеи размещения миротворцев на территории Украины. Лондон может отправить в Киев войска на срок до пяти лет, сообщало издание The Daily Telegraph.
Также ранее Стармер заявлял о готовности Великобритании дополнительно выделить для Украины 1,6 млрд долларов на закупки различных видов вооружения. Как отметил политик, в список вооружений, которые будут приобретены Вооруженными силам Украины, в том числе включены ракеты для систем противовоздушной безопасности.