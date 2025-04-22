ФСБ опубликовала документы об опытах нацистов над заключенными «Заксенхаузена»

«Заключенные лагеря группами и по одиночке истреблялись через повешение на механизированных стационарных и переносных виселицах, расстреливались в специально оборудованном для этой цели помещении, умерщвлялись газом в газовой камере и, наконец, отравлялись путем подмешивания в пищу ядов и введения их в человеческий организм уколами», — сообщил Кайндль следователям.