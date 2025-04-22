ФСБ опубликовала документы об опытах нацистов над заключенными «Заксенхаузена»

ФСБ России опубликовала копии протокола допроса штандартенфюрера СС Антона Кайндля, который был комендантом концлагеря «Заксенхаузен». Публикация рассекреченных документов приурочена к 80-летию освобождения «Заксенхаузена» частями 1-го Белорусского фронта Красной Армии 22 апреля 1945 года.
Кайндль рассказал, что в лагере массово убивали советских военнопленных и мирных граждан.
«Заключенные лагеря группами и по одиночке истреблялись через повешение на механизированных стационарных и переносных виселицах, расстреливались в специально оборудованном для этой цели помещении, умерщвлялись газом в газовой камере и, наконец, отравлялись путем подмешивания в пищу ядов и введения их в человеческий организм уколами», — сообщил Кайндль следователям.
Также эсэсовец признал, что «Заксенхаузен» был местом проведения бесчеловечных экспериментов над заключенными, в результате которых люди в большинстве случаев мучительно погибали.
Ранее ФСБ обнародовала документы, свидетельствующие, что гитлеровцы с помощью украинцев выходили на советских партизан.
Также были обнародованы материалы о зверствах латвийских карателей из СС во времена Великой Отечественной войны.