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Завоевавшая для РФ золотые медали на Олимпиадах Канаева ушла из сборной

Об уходе из тренерского штаба сборной России объявила двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Канаева ушла из сборной России по гимнастике.

Об уходе из тренерского штаба сборной России объявила двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«2015−2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала Евгения Канаева в Instagram*.

Евгения Канаева дважды становилась олимпийской чемпионкой — на Олимпиадах 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, а также 17 раз выигрывала чемпионаты мира. В марте 2025 года спортсменка получила от Международной федерации гимнастики (FIG) право участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтрального тренера, пишет РИА Новости.

Instagram* — принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.