Завоевавшая для РФ золотые медали на Олимпиадах Канаева ушла из сборной

Евгения Канаева дважды становилась олимпийской чемпионкой — на Олимпиадах 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, а также 17 раз выигрывала чемпионаты мира. В марте 2025 года спортсменка получила от Международной федерации гимнастики (FIG) право участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтрального тренера, пишет РИА Новости.