Потепление до +28 и малооблачную погоду ждут в Самарской области днем 22 апреля

В 63-м регионе во вторник сохранится сухая и теплая погода. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.
Днем 22 апреля в Самарской области будет малооблачно и без каких-либо осадков. Одновременно температура воздуха в нашей губернии составит от +23 до почти +28 градусов по Цельсию.
Также представители Приволжского УГМС прогнозируют на 22 апреля юго-западный ветер с порывами примерно от 8 до 13 метров в секунду.
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