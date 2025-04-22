Задержки пенсий «Почтой России» вынудили Счетную палату отреагировать

«Почта России» задерживала пенсии несколько раз.
Счетная палата раскритиковала «Почту России» по результатам анализа работы компании за период с 2020 года по начало 2025 года. Недовольство в числе прочего вызвала неоднократная задержка пенсий.
«Аудиторы выявили, что за этот период организация не раз нарушала сроки доставки пенсий, которые установлены Соцфондом. Впрочем, таких случаев немного: например, в 2024 году доставку пенсии задерживали 52 раза на один-два дня», — пишут «Известия» со ссылкой на отчет аудиторов.
Согласно действующему законодательству, «Почта России» обязана доставлять пенсионные выплаты не позже дня, следующего за поступлением средств от регионального Социального фонда. Контролирующие органы отмечают, что основной причиной задержек в выплатах является стремление компании получить дополнительную прибыль за счет временного размещения выделенных на пенсии средств.
В связи с продолжительными майскими праздниками перечисление пенсий и социальных выплат будет производиться досрочно, опережая привычные сроки. Средства направят раньше срока не всем, пишет «Царьград».