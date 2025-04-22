Задержки пенсий «Почтой России» вынудили Счетную палату отреагировать

«Аудиторы выявили, что за этот период организация не раз нарушала сроки доставки пенсий, которые установлены Соцфондом. Впрочем, таких случаев немного: например, в 2024 году доставку пенсии задерживали 52 раза на один-два дня», — пишут «Известия» со ссылкой на отчет аудиторов.