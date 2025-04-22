The Times: Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС

Британский премьер-министр Кир Стармер намерен заключить «крупную торговую сделку» с Европейским союзом, пишет The Times.
По данным британского издания, Страмер «близок к этому».
В материале сказано, что такая сделка позволит производителям оружия из Британии продавать союзникам из ЕС «вооружение на миллиарды фунтов стерлингов».
Напомним, Стармер неоднократно заявлял о планах выстроить «новые отношения» с ЕС.
По данным британской газеты The Telegraph, премьер-министр Британии «близок» к продовольственной сделке с Европейским союзом.
Ранее сообщалось, что Стармер отказался от идеи формировать коалицию желающих с ЕС для противостояния пошлинам Соединённых Штатов.