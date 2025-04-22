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The Times: Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС

Сделка позволит Британии продавать союзникам из ЕС «вооружение на миллиарды фунтов стерлингов».

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер намерен заключить «крупную торговую сделку» с Европейским союзом, пишет The Times.

По данным британского издания, Страмер «близок к этому».

В материале сказано, что такая сделка позволит производителям оружия из Британии продавать союзникам из ЕС «вооружение на миллиарды фунтов стерлингов».

Напомним, Стармер неоднократно заявлял о планах выстроить «новые отношения» с ЕС.

По данным британской газеты The Telegraph, премьер-министр Британии «близок» к продовольственной сделке с Европейским союзом.

Ранее сообщалось, что Стармер отказался от идеи формировать коалицию желающих с ЕС для противостояния пошлинам Соединённых Штатов.