В работе мессенджера Telegram произошёл сбой в России

До этого сайт KP.RU сообщал о сбое в работе Telegram 17 апреля. Тогда пользователи из России массово жаловались на проблемы в мобильном приложении и веб-версию мессенджера. Позже в Роскомнадзоре пояснили, что перебои в работе мобильного приложения и веб-версии случились из-за «сбоя в инфраструктуре сервиса», проще говоря — произошли неполадки на серверах.