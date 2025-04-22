В работе мессенджера Telegram произошёл сбой в России

Ночью 22 апреля 2025 года в работе Telegram произошел сбой. О сбое в популярном мессенджере сообщают около двух тысяч пользователей. Об этом свидетельствуют данные ресурса для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.
Больше всего жалоб из-за сбоя от пользователей Telegram связаны с оповещениями и работой мобильного приложения. Что касается регионов, где зафиксировано наибольше число жалоб, то наиболее остро сбой в мессенджере ощущают на себе жители Нижегородской области, Республики Татарстан, Самарской области, Тверской области и Ульяновской области.
До этого сайт KP.RU сообщал о сбое в работе Telegram 17 апреля. Тогда пользователи из России массово жаловались на проблемы в мобильном приложении и веб-версию мессенджера. Позже в Роскомнадзоре пояснили, что перебои в работе мобильного приложения и веб-версии случились из-за «сбоя в инфраструктуре сервиса», проще говоря — произошли неполадки на серверах.