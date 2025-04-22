Штурмовик Мультик обманул рой новых FPV-дронов ВСУ

Боец 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Мультик рассказал, как обманул рой FPV-дронов Вооружённых сил Украины.
Он уточнил, что украинские войска начали применять дроны-камикадзе, которые оснащены «усиленным зарядом».
«В один момент они меня “срисовали”, то, что я — старший группы, и FPV-шки начали прям за мной охоту. Ничего страшного. Всех обманул, блиндаж “сложили” и вышли спокойненько», — сказал штурмовик с позывным Мультик в беседе с РИА Новости.
Боец отметил, что особенностью новых украинских беспилотных летательных аппаратов является «квадратная форма и большой размер самого заряда, взрыв которого стал мощнее».
Ранее штурмовик Мультик заявил, что бойцы группировки войск «Юг» за 24 минуты прорвали оборону Вооружённых сил Украины в населённом пункте Калиново в Донецкой народной республике с помощью отвлекающего манёвра.