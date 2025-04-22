В России продлят срок для мигрантов, чтобы они узаконили свое пребывание.
До 30 апреля мигранты, незаконно находящиеся в России, должны были узаконить свой статус или покинуть страну, однако по новым правилам этот срок был продлен до 10 сентября 2025 года. Об этом сообщил МИД Киргизии.
«Гражданам Киргизии и другими иностранцам, незаконно находящимся в России, продлят срок, в который они смогут урегулировать свой статус в стране. Российской стороной анонсировано продление до 10 сентября 2025 года», — сообщает МИД. Продление распространяется на иностранцев, включенных в специальный реестр контролируемых лиц, созданный 5 февраля. Новый порядок предусматривает ограничения прав для нелегалов (например, запрет на регистрацию брака или транспорта), а за повторные нарушения — депортацию.
Ранее в Москве прошел резонансный рейд в бане «Бодрость», где были задержаны около сорока граждан Киргизии после жалоб на отказ пускать русскоязычных посетителей. Инцидент вызвал дипломатическую реакцию: киргизский МИД направил России ноту и потребовал объяснений, а власти Киргизии просили продлить сроки легализации мигрантов из-за возникающих трудностей.