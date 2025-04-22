В России продлят срок для мигрантов, чтобы они узаконили свое пребывание.

«Гражданам Киргизии и другими иностранцам, незаконно находящимся в России, продлят срок, в который они смогут урегулировать свой статус в стране. Российской стороной анонсировано продление до 10 сентября 2025 года», — сообщает МИД. Продление распространяется на иностранцев, включенных в специальный реестр контролируемых лиц, созданный 5 февраля. Новый порядок предусматривает ограничения прав для нелегалов (например, запрет на регистрацию брака или транспорта), а за повторные нарушения — депортацию.