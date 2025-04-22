В Госдуме разработают критерии отключения отопления в жилых домах

«Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков либо каких-то формальных показателей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям. Властям на местах необходимо проявлять гибкость и оперативность в принятии решений», — подчеркнул он.