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Туристы из РФ засняли огненный шар в небе на Дубаем

Неизвестный объект исчез примерно через 30−40 секунд.

Источник: Аргументы и факты

Российские туристы в Дубае запечатлели огненный шар в небе информирует Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, неизвестный объект исчез примерно через 30−40 секунд.

Туристы заметили огненный шар во время ужина в гостинице вечером в понедельник.

«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30−40 секунд. А затем он резко пропал», — рассказали они и отметили, что никаких сообщений о взрывах в Дубае не было.

Очевидцы не исключили, что речь может идти о метеоре.

Ранее сообщалось, что Американские военные заметили неизвестные объекты, вылетающие из глубин океана.