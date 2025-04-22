Туристы из РФ засняли огненный шар в небе на Дубаем

Российские туристы в Дубае запечатлели огненный шар в небе информирует Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, неизвестный объект исчез примерно через 30−40 секунд.
Туристы заметили огненный шар во время ужина в гостинице вечером в понедельник.
«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30−40 секунд. А затем он резко пропал», — рассказали они и отметили, что никаких сообщений о взрывах в Дубае не было.
Очевидцы не исключили, что речь может идти о метеоре.
Ранее сообщалось, что Американские военные заметили неизвестные объекты, вылетающие из глубин океана.