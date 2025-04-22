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Роспотребнадзор: Более 15000 россиян обратились к медикам после укусов клещей

В России более 1,6 млн человек привились от клещевого энцефалита.

Источник: Комсомольская правда

Более 15000 россиян обратились к медикам после укуса клещей с начала сезона активности этих насекомых. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве назвали регионы, где зарегистрировано наибольшее количество обращений с укусами клещей. Это Кемеровская, Свердловская, Челябинская, Тюменская, Иркутская и Ростовская области, Красноярский и Краснодарский край.

Также сообщается, что более 1,6 миллиона россиян с начала 2025 года уже сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Тем временем в Белоруссии первая жертва укуса клеща зафиксирована в январе 2025 года в Могилевской области.

Напомним, клещи могут заразить укушенных людей клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), клещевым боррелиозом (также известен как болезнь Лайма) и некоторыми другими бактериальными инфекциями, которые встречаются реже и менее опасны.

Что делать, если укусил клещ, читайте здесь на KP.RU.