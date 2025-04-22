Забытая нацистами в Арктике книга XVIII века восстановлена криминалистами Мурманска

Инициаторами восстановления артефакта выступили представители Мурманского отделения Русского географического общества, обратившиеся за помощью к криминалистам в 2024 году. Ответственная задача была поручена капитану полиции Дарье Симаковой, эксперту ЭКЦ, которая посвятила реставрации более двух месяцев кропотливой работы.
Немецкая книга времён ВОВ восстановлена криминалистами Мурманска. Видео © Telegram / Ирина Волк.
Процесс восстановления требовал особой осторожности. Сначала страницы, слипшиеся за десятилетия, поместили в глицериновый раствор, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение бумаги и сохранить текст. Затем эксперт вручную очищала каждый лист от наслоений грунта и следов морских организмов. Для расшифровки выцветших фрагментов применялся видеоспектральный компаратор.
Как отметила Симакова, работа требовала предельной аккуратности, хотя подобный опыт у неё уже был. По её словам, документ выделялся необычным шрифтом, но оценить его историческую значимость она не взялась.
Предварительный анализ показал, что восстановленный фрагмент представляет собой страницы немецкой книги, предположительно изданной в XVIII веке. Артефакт связан с деятельностью германской метеостанции, работавшей в годы войны на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа). В настоящее время документ передан специалистам Русского географического общества для дальнейшего изучения.
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