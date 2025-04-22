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Игрок «Акрона» А. Дзюба стал лучшим по числу удачных единоборств в 25 туре РПЛ

Аналитики высчитали статистические показатели по следам прошедших матчей чемпионата.

Аналитики высчитали статистические показатели по следам прошедших матчей чемпионата.

В 25-м туре Российской Премьер-лиги «Акрон» играл против «Спартака» на «Солидарность Самара Арене» 19 апреля (12+). «Красно-черные» вели со счетом 2:0, но позже пропустили три безответных мяча.

За «красно-черных» забили Артем Дзюба и воспитанник «Академии Коноплева» Дмитрий Пестряков. Также первый выиграл 23 единоборства. Это лучший показатель в РПЛ по итогам прошедшего круга, выяснили аналитики «РУСТАТ».

На днях сообщали, что главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев останется в клубе еще на два сезона.

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