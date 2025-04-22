Юрист предупредила о штрафах за использование чужих фото без разрешения

«В соответствии со статьёй 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), за незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, совершённое для извлечения дохода, может последовать наложение штрафа. Для физических лиц такой штраф составляет от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Кроме того, конфискуются контрафактные экземпляры и оборудование, использованное для их изготовления. Это значит, что даже если нарушения совершаются “по незнанию” или без злого умысла, закон предусматривает санкции, вплоть до изъятия незаконно используемых материалов», — рассказала юрист.