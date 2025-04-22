Канаева покинула тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике

Канаевой 35 лет. Она завоевала золотые медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Кроме того, Канаева имеет 17 титулов чемпионки мира. В марте она получила разрешение от Международной федерации гимнастики (FIG) на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в качестве тренера.