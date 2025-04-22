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Канаева покинула тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева сообщила в соцсетях о своём уходе из тренерского штаба сборной России. Она проработала в этой роли десять лет.

Источник: Life.ru

«2015−2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала Канаева.

Канаевой 35 лет. Она завоевала золотые медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Кроме того, Канаева имеет 17 титулов чемпионки мира. В марте она получила разрешение от Международной федерации гимнастики (FIG) на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в качестве тренера.

Как сообщал Life.ru, в конце марта с должности вице-президента Федерации гимнастики России ушла Ольга Капранова. Она поблагодарила всю команду федерации за совместную работу.