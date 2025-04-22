ВПР в России собираются сделать итоговыми контрольными в школах

В материале уточняется, что такой шаг станет логическим продолжением мер по созданию единого образовательного пространства в России. По мнению экспертов ведомства, это позволит унифицировать подход к итоговой оценке знаний школьников и снизит избыточную учебную нагрузку на учеников и педагогов.