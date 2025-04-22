Журнал Time поместил фотографию папы римского Франциска на обложку

В сопроводительном тексте издание охарактеризовало покойного как «реформаторского лидера», чьё 12-летнее папство привнесло в Римско-католическую церковь ряд значительных нововведений.
Смерть 88-летнего понтифика наступила в его ватиканской резиденции после продолжительной борьбы с серьёзными заболеваниями. Как сообщил глава службы здравоохранения Ватикана, непосредственной причиной смерти стал инсульт, за которым последовал кардиоциркуляторный коллапс — критическое падение артериального давления, приведшее к прекращению кровоснабжения жизненно важных органов.