Журнал Time поместил фотографию папы римского Франциска на обложку

Смерть 88-летнего понтифика наступила в его ватиканской резиденции после продолжительной борьбы с серьёзными заболеваниями. Как сообщил глава службы здравоохранения Ватикана, непосредственной причиной смерти стал инсульт, за которым последовал кардиоциркуляторный коллапс — критическое падение артериального давления, приведшее к прекращению кровоснабжения жизненно важных органов.