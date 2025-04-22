Суд назначил штраф чиновнику за драку с министром культуры Пермского края

Суд в Перми назначил штраф консультанту отдела управления имуществом министерства культуры Илье Шаврину Пермского края по административной статье о побоях после конфликта с министром культуры региона Аллой Платоновой, сообщили в судебной инстанции.
Мужчину обязали выплатить 5 тысяч рублей. Решение вынес мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района города.
Конфликт между чиновниками произошел в конце 2024 года на заседании комиссии в помещении министерства. Консультант отдела начал съёмку встречи на телефон. Платонова попросила его прекратить видеозапись.
Затем завязалась потасовка. После проведённого осмотра у Платоновой были обнаружены ссадина на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела. Шаврин в ходе разбирательства заявил, что тоже получил травмы.
Напомним, 19 апреля появилась информация о том, что между главой Среднеуральска Алексеем Стасенком и председателем городской думы Вениамином Бикташевым на заседании политсовета якобы произошла драка. В городской администрации опровергли эти сведения, однако в пресс-службе журналистам подтвердили факт словесной перепалки между ними.