Суд назначил штраф чиновнику за драку с министром культуры Пермского края

Напомним, 19 апреля появилась информация о том, что между главой Среднеуральска Алексеем Стасенком и председателем городской думы Вениамином Бикташевым на заседании политсовета якобы произошла драка. В городской администрации опровергли эти сведения, однако в пресс-службе журналистам подтвердили факт словесной перепалки между ними.