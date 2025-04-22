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Суд назначил штраф чиновнику за драку с министром культуры Пермского края

Сумма взыскания, назначенного по административной статье о побоях, составила 5 тысяч рублей.
Источник: pexels.com

Суд в Перми назначил штраф консультанту отдела управления имуществом министерства культуры Илье Шаврину Пермского края по административной статье о побоях после конфликта с министром культуры региона Аллой Платоновой, сообщили в судебной инстанции.

Мужчину обязали выплатить 5 тысяч рублей. Решение вынес мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района города.

Конфликт между чиновниками произошел в конце 2024 года на заседании комиссии в помещении министерства. Консультант отдела начал съёмку встречи на телефон. Платонова попросила его прекратить видеозапись.

Затем завязалась потасовка. После проведённого осмотра у Платоновой были обнаружены ссадина на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела. Шаврин в ходе разбирательства заявил, что тоже получил травмы.

Напомним, 19 апреля появилась информация о том, что между главой Среднеуральска Алексеем Стасенком и председателем городской думы Вениамином Бикташевым на заседании политсовета якобы произошла драка. В городской администрации опровергли эти сведения, однако в пресс-службе журналистам подтвердили факт словесной перепалки между ними.