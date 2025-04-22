Семья купила ей смерть: ремень безопасности стал причиной гибели женщины

72-летняя Сьюзан Лакин, страдающая от болезни Паркинсона, погибла в результате удушения ремнем безопасности для домашнего кресла. Об этом инциденте пишет издание Daily Mail (DM).
В материале отмечается, что семья купила Сьюзан ремень для того, чтобы она не падала с кровати или какого-либо сидения. В один из дней из-за болезни женщина стала скатываться по стулу вниз, в результате чего ремень зацепился за шею. В доме она находилась одна, родственники пришли лишь спустя время, а Сьюзан в моменте ничем не могла себе помочь.
Коронер Изобель Тистлетвейт попросила департамент здравоохранения и соцобеспечения предоставить соответствующие предупреждения тем, кто покупает товар, в классификации которого отмечается «высокий риск».
«Вызывает беспокойство, что люди, которые вообще не имеют медицинской подготовки, могут приобрести оборудование высокого риска для близких онлайн, не оценивая риски или даже не информируясь о характере такого оборудования», — отмечает она.
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