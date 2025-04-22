Семья купила ей смерть: ремень безопасности стал причиной гибели женщины

В материале отмечается, что семья купила Сьюзан ремень для того, чтобы она не падала с кровати или какого-либо сидения. В один из дней из-за болезни женщина стала скатываться по стулу вниз, в результате чего ремень зацепился за шею. В доме она находилась одна, родственники пришли лишь спустя время, а Сьюзан в моменте ничем не могла себе помочь.