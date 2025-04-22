В РФ более 15 тыс. человек обратились к медикам из-за укусов клещей

Напомним, ранее старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалёв посоветовал избегать высокой травы, кустарников и зарослей, чтобы клещи не попали на одежду. Эксперт рассказал, что эти насекомые обычно обитают на растениях на высоте до 1,5 метров. Он пояснил, что лучше передвигаться по тропинкам.