В РФ более 15 тыс. человек обратились к медикам из-за укусов клещей

Более 15 тысяч человек в России с начала сезона обратились к медикам за помощью из-за укусов клещей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Больше всего таких случаев было зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.
«В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий — в 50 регионах России обработано более 9,2 тыс гектаров», — уточнило ведомство на своём сайте.
Также планируется обработать 40,3 тыс гектаров в рамках подготовки детских оздоровительных учреждений к летнему сезону. Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что в 2025 году более 1,6 млн жителей России были вакцинированы от клещевого энцефалита.
Напомним, ранее старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалёв посоветовал избегать высокой травы, кустарников и зарослей, чтобы клещи не попали на одежду. Эксперт рассказал, что эти насекомые обычно обитают на растениях на высоте до 1,5 метров. Он пояснил, что лучше передвигаться по тропинкам.