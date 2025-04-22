В ГД предложили придумать критерии отключения отопления в домах

Чернышов заявил, что бюджетные средства не должны тратиться на перетоп помещений.
«Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления. Они учитывают не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — приводит слова Чернышова РИА Новости.
Чернышов также отметил, что приоритетами в работе коммунальных служб должны стать комфорт граждан и рациональное использование энергоресурсов. Он добавил, что недопустимо, чтобы люди страдали от жары в собственных квартирах, а бюджетные средства расходовались на избыточное отопление помещений.