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В ГД предложили придумать критерии отключения отопления в домах

Разработать критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщают СМИ.

Чернышов заявил, что бюджетные средства не должны тратиться на перетоп помещений.

Разработать критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщают СМИ.

«Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления. Они учитывают не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — приводит слова Чернышова РИА Новости.

Чернышов также отметил, что приоритетами в работе коммунальных служб должны стать комфорт граждан и рациональное использование энергоресурсов. Он добавил, что недопустимо, чтобы люди страдали от жары в собственных квартирах, а бюджетные средства расходовались на избыточное отопление помещений.