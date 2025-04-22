В ГД предложили придумать критерии отключения отопления в домах

Чернышов также отметил, что приоритетами в работе коммунальных служб должны стать комфорт граждан и рациональное использование энергоресурсов. Он добавил, что недопустимо, чтобы люди страдали от жары в собственных квартирах, а бюджетные средства расходовались на избыточное отопление помещений.