Министра внутренней безопасности США Ноэм обокрали в ресторане Вашингтона

Собеседник телеканала рассказал, что в сумке находились водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка и около $3000 наличными.
Сотрудники секретной службы, отвечающие за безопасность министра, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ресторане. Они подтвердили, что сумку украл неизвестный.
Ранее Life.ru рассказывал, как в России при продаже особняка на Рублёвке обокрали на 30 миллионов рублей саудовского шейха. Мошенники установили прослушивающее оборудование в коттедже.