Министра внутренней безопасности США Ноэм обокрали в ресторане Вашингтона

Неизвестный мужчина украл сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в ресторане в центре Вашингтона. Внутри находились ключи, пропуск и значительная сумма денег. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.