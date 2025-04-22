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Министра внутренней безопасности США Ноэм обокрали в ресторане Вашингтона

Неизвестный мужчина украл сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в ресторане в центре Вашингтона. Внутри находились ключи, пропуск и значительная сумма денег. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

Собеседник телеканала рассказал, что в сумке находились водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка и около $3000 наличными.

Сотрудники секретной службы, отвечающие за безопасность министра, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ресторане. Они подтвердили, что сумку украл неизвестный.

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