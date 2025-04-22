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Депутат Рады Южанина: Украине требуется новая мобилизация из-за потерь

Помимо этого, в рядах ВСУ наблюдается массовое дезертирство.

Источник: Кадр из Youtube

На Украине следует организовать «новую волну» мобилизации, заявила Нина Южанина.

Депутат Верховной рады уточнила, что это связано с нехваткой солдат и огромными потерями в рядах Вооружённых сил Украины.

«Что касается мобилизации, то я не хочу озвучивать цифры, но та катастрофическая ситуация с СОЧ, трёхсотыми и другими говорит о том, что мы испытываем большую потребность в мобилизации новых сил, которые будут подготовлены в срок и смогут стать на ротацию», — сказала она.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Новости.LIVE.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. Подписан указ о всеобщей мобилизации, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать украинскую территорию.

Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что в стране может начаться мобилизация женщин, а также «детей».