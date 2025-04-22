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Два человека погибли при взрыве боеприпаса в Воронежской области

Второй пострадавший при взрыве на хуторе Калач умер в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших от взрыва гранаты на хуторе Калач Лискинского района Воронежской области увеличилось до двух. Мужчина, получивший травмы при взрыве, умер в больнице. Об этом информирует «КП-Воронеж».

Ранее Следственный комитет сообщил, что утром 21 апреля в Воронежской области на хуторе в одном из частных домов сдетонировала и взорвалась граната. Пострадали четыре человека, в том числе десятилетний ребенок. Одного из пострадавших медики не смогли спасти.

Также сообщалось, что возбуждены уголовные дела по факту причинения смерти по неосторожности и приобретения и хранение взрывчатых веществ.

Напомним, в школе номер 2 в подмосковной Истре произошел взрыв петарды, которую ученик пятого класса бросил в портфель одноклассника. Пострадали девять детей, одну девочку увезли в больницу.

В феврале в Белоруссии мужчина и двое детей погибли при взрыве кислородного баллона.