Два человека погибли при взрыве боеприпаса в Воронежской области

Ранее Следственный комитет сообщил, что утром 21 апреля в Воронежской области на хуторе в одном из частных домов сдетонировала и взорвалась граната. Пострадали четыре человека, в том числе десятилетний ребенок. Одного из пострадавших медики не смогли спасти.