Охлобыстин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию

«Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — заявил Охлобыстин в интервью РИА Новости. Он сказал, что не может критиковать певицу, потому что она женщина.