Первые теплоходы с туристами из Хабаровска в Фуюань пойдут 9 мая

Напомним, ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сказал, что на линии Хабаровск — Фуюань в этом сезоне будет скоростное судно «70 лет Победы». Оно сократит время в пути с трех с половиной до одного часа в одну сторону и будет выполнять два рейса в день.