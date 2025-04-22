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Первые теплоходы с туристами из Хабаровска в Фуюань пойдут 9 мая

На маршруте будет работать скоростное судно.

Источник: Хабаровский край сегодня

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Хабаровске уведомило, что речной пункт пропуска в Фуюане откроется 9 мая, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.

— Недавно на реках бассейна Амура начался ледоход. Переход Фуюань — Хабаровск планируется открыть 9 мая, на переходах Хэйхэ — Благовещенск и Тунцзян — Нижнеленинское официально открылось сообщение на судах на воздушной подушке. Расписание работы всех пунктов пропуска зависит от погодных условий, — говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сказал, что на линии Хабаровск — Фуюань в этом сезоне будет скоростное судно «70 лет Победы». Оно сократит время в пути с трех с половиной до одного часа в одну сторону и будет выполнять два рейса в день.

Китайские теплоходы «Лункэ» и «Лунхан», работавшие на линии в прошлом году, преодолевают расстояние между городами в течение 3,5 часов. Хабаровские речники уже готовят судно к навигации: проводят расконсервацию, ремонт и проверку оборудования.