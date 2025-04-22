Дмитрий Демешин инициирует восстановление исторического облика Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки осмотрел ключевые объекты культурного наследия Хабаровска, обсудив с членами правительства, мэром города и депутатами варианты их дальнейшего использования, сообщает ИА AmurMedia со ссылко й на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Первым пунктом в графике стал Дом Плюснина — памятник федерального значения на улице Ленина. В советские годы здесь в разное время располагались городская школа имени Герцена, детский дом № 2, краевая детская экскурсионно-туристская станция, геологический музей. В настоящее здание используется как административное. В качестве перспективы рассматривается возможность создания в нем Дома предпринимателей — единой краевой площадки для бизнеса.
— Чтобы это было универсальное помещение именно направленности поддержки предпринимательства, защиты их прав и приведения новых инвесторов. Эту функцию выполняет у нас в первую очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей, агентство по привлечению инвестиций и все должностные лица правительства, которые проводят переговоры с инвесторами, — заявил Дмитрий Демешин.
Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников, у бизнеса давно назрела потребность в единой объединяющей площадке, где можно было бы проводить встречи, совещания, презентации и др. Также есть идеи по созданию краевого музея купечества.
Следующим объектом стала бывшая школа № 35 имени В. И. Ленина по ул. Шевченко («Училище им. Унтербергера») — памятник регионального значения. Здание не используется, но теперь рассматривается проект создания в нем современного музейного пространства «Своя история», которое могло бы стать точкой притяжения для жителей и гостей Хабаровского края. По задумке Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова, здесь могут разместиться библиотека редких изданий, выставочные залы, площадки для проведения мероприятий и реставрационные мастерские.
Еще один объект культурного наследия — доходный дом Е. А. Киселевой. В качестве перспективы его развития обсуждается создание Дальневосточного филиала «Союза театральных деятелей». Проект предполагает проведение мероприятий под открытым небом на прилегающей территории, развитие пешеходного арт-квартала, креативные пространства в самом здании.
— Вместе с депутатами, мэром мы обсудили изменение и сохранение облика столицы Хабаровского края. Например, переулок Дьяченко, где сейчас стоят полуразрушенные бараки, — мы хотим восстановить здесь красоту, в том первозданном купеческом виде. Погрузить в эти исторические здания культурное содержание, сделать здесь школу искусств, дом театральных деятелей, балетную школу и другие площадки с учетом потребностей наших жителей, — подвел итоги объезда Дмитрий Демешин.