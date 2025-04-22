Дмитрий Демешин инициирует восстановление исторического облика Хабаровска

Следующим объектом стала бывшая школа № 35 имени В. И. Ленина по ул. Шевченко («Училище им. Унтербергера») — памятник регионального значения. Здание не используется, но теперь рассматривается проект создания в нем современного музейного пространства «Своя история», которое могло бы стать точкой притяжения для жителей и гостей Хабаровского края. По задумке Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова, здесь могут разместиться библиотека редких изданий, выставочные залы, площадки для проведения мероприятий и реставрационные мастерские.