Россиян предупредили о максимальной активности иксодовых клещей

«Наверное, самое важное, про кого нужно помнить, — это про иксодовых клещей. Поскольку стало очень тепло и даже жарко, их активность должна быть практически максимальной (в Центральной России — ред.). Поэтому сейчас, гуляя в лесу или в поле, я бы рекомендовал всем тщательно обрабатываться противоклещевыми репеллентами и вообще смотреть, не прицепился ли к вам кто-нибудь», — рассказал Марьинский.