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В Красноярске планируют построить еще четыре площадки для выгула собак

Сейчас на каждом участке идут дополнительные замеры.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В 2025 году в Красноярске планируют оборудовать еще четыре специализированные площадки для выгула собак. Как рассказали в администрации города, сейчас на каждом участке проводят дополнительные замеры.

Локации собираются разместить по следующим адресам:

— улица Борисевича, 4−6;

— Даурская, 5;

— Металлургов, 16;

— Матросова, 30к-30н (после сноса незаконных гаражей).

Площадки для четвероногих создают с учетом пожеланий горожан, опыта кинологов и обратной связи от собачников.

Ранее мы писали, что в краевом центре стартовали публичные слушания по проекту изменения правил землепользования и застройки.