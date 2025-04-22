В Красноярске планируют построить еще четыре площадки для выгула собак

В 2025 году в Красноярске планируют оборудовать еще четыре специализированные площадки для выгула собак. Как рассказали в администрации города, сейчас на каждом участке проводят дополнительные замеры.
Локации собираются разместить по следующим адресам:
— улица Борисевича, 4−6;
— Даурская, 5;
— Металлургов, 16;
— Матросова, 30к-30н (после сноса незаконных гаражей).
Площадки для четвероногих создают с учетом пожеланий горожан, опыта кинологов и обратной связи от собачников.
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