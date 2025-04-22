Самые высокооплачиваемые профессии назвали в Хабаровском крае

На рынке труда Хабаровского края сохраняется заметный разрыв в уровне предлагаемых зарплат в зависимости от сферы. Некоторые специалисты могут рассчитывать на доход в два-три раза выше среднерыночного. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным на конец марта — начало апреля, самые высокие зарплаты работодатели предлагают в добывающей отрасли — в среднем 174 тысячи рублей. Немногим меньше готовы платить в агросекторе — около 171,7 тысячи. Замыкают тройку лидеров топ-менеджеры с зарплатой 128,3 тысячи рублей.
Также в числе наиболее оплачиваемых — специалисты в строительстве, логистике, производстве и автосервисе. По данным аналитиков рекрутингового ресурса HeadHunter, зарплаты там варьируются от 117 до 122 тысяч рублей.
А вот меньше всего предлагают в рознице, гостиницах, службах охраны и среди офисного персонала. Там средний уровень оплаты — от 53 до 60 тысяч рублей в месяц.