Врач рассказал об опасных причинах долгого послеобеденного сна

В тяжелых случаях при синдроме количество остановок дыхания может достигать 500−600 за ночь. По словам эксперта, это заболевание способствует развитию болезней сердца, гипертонии, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. Без лечения продолжительность активной жизни сокращается примерно на пять лет, при этом риск инфаркта и инсульта увеличивается.