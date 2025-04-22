Врач рассказал об опасных причинах долгого послеобеденного сна

Если днем часто клонит в сон — стоит насторожиться. Это может быть не просто усталость и недосып, а признак серьезного нарушения. Об этом KP.RU рассказал Роман Бузунов, врач сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ.
— Избыточную дневную сонливость — гиперсомнию — могут вызывать и некоторые заболевания, например, синдром обструктивного апноэ сна. При этом заболевании у человека возникают частые остановки дыхания во сне длительностью 10 секунд и дольше — их можно даже услышать в сбоях ритма храпа, — объяснил медик.
В тяжелых случаях при синдроме количество остановок дыхания может достигать 500−600 за ночь. По словам эксперта, это заболевание способствует развитию болезней сердца, гипертонии, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. Без лечения продолжительность активной жизни сокращается примерно на пять лет, при этом риск инфаркта и инсульта увеличивается.
Кроме апноэ, к сонливости могут приводить и другие состояния: нарколепсия, проблемы с щитовидной железой, нехватка витаминов и даже депрессия. Если сон не приносит бодрости, не откладывайте визит к врачу.