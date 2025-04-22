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Овечкин начал новую погоню за Гретцки, открыв счёт голам в Кубке Стэнли — 2025

Российский хоккеист Александр Овечкин отметился голом в первом матче серии плей-офф Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». На 19-й минуте встречи форвард забросил шайбу, которая позволила сократить отставание от канадской легенды Уэйна Гретцки до 46 голов с учётом плей-офф (970 против 1016 у Гретцки).

Источник: Life.ru

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в плей-офф. Обложка © Х / Washington Capitals.

Кроме того, этот гол стал 73-м в карьере Овечкина в матчах Кубка Стэнли, благодаря чему он сравнялся с Дино Сиссарелли и поднялся на 14-е место в списке лучших снайперов плей-офф в истории НХЛ.

Напомним, 6 апреля 39-летний российский нападающий превзошёл рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, забросив свою 895-ю шайбу. После этого достижения Александр Овечкин выразил особую благодарность российским болельщикам, подчеркнув важность их поддержки на протяжении всей карьеры.