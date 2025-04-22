Овечкин начал новую погоню за Гретцки, открыв счёт голам в Кубке Стэнли — 2025

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в плей-офф. Обложка © Х / Washington Capitals.
Кроме того, этот гол стал 73-м в карьере Овечкина в матчах Кубка Стэнли, благодаря чему он сравнялся с Дино Сиссарелли и поднялся на 14-е место в списке лучших снайперов плей-офф в истории НХЛ.
Напомним, 6 апреля 39-летний российский нападающий превзошёл рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, забросив свою 895-ю шайбу. После этого достижения Александр Овечкин выразил особую благодарность российским болельщикам, подчеркнув важность их поддержки на протяжении всей карьеры.