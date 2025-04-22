Папа Римский Франциск так и не успел посетить Владивосток. Понтифик скончался 21 апреля от мозгового инсульта в возрасте 88 лет. Корреспондент ИА PrimaMedia связался с пресс-службой нацпарка «Земля леопарда», куда собирался заглянуть Папа Римский и где поживает его подопечный — Leo 252M. Как выяснилось, пятнистый хозяин участка «Гамовский» в полном порядке, здоров и полон сил. В 2023 году Франциск получил почетный титул Хранителя леопарда и дал уникальное имя одному из дальневосточных леопардов, обитающих в лесах нацпарка «Земля леопарда». Одно из самых редких животных в мире понтифик назвал символичным именем — Мартин Фьерро в честь героя поэмы аргентинского автора Хосе Эрнандеса. Этот жест стал трепетным признанием важности сохранения уникальной природы Дальнего Востока России. «Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из “защитников” леопарда, — поделился папа Франциск в своем письме в Россию. — Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Поздравляю с успешной работой». Однако на этом понтифик не остановился. Он выразил желание заглянуть в Приморье после своей поездки в Монголию, чтобы лично проведать «подопечного». В свою очередь, губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что хотел бы лично познакомить Папу Римского с природным богатством края. В ответ понтифик тепло поблагодарил за радушие и заявил о готовности посетить дальневосточный регион, если поступит официальное приглашение. Если бы визит Папы в Приморье состоялся бы, это было бы «событие мирового масштаба», которое еще раз напомнило бы о важной роли Владивостока и Приморья в международных отношениях, объяснила политолог Ольга Кишаковская. Однако этого так и не произошло. «Имя останется навсегда закреплено за этим леопардом. У подопечного все хорошо: здоров, является хозяином крупной территории на “Гамовском” участке нацпарка “Земля леопарда”. Участие папы римского в нашем проекте было большой честью для нас», — отметили в нацпарке. Память о Папе Римском навсегда останется в стенах национального парка в Приморье, в имени редкого хищника, в символическом жесте заботы и в тёплых словах, прозвучавших через тысячи километров. Этот момент стал частью истории, которую уже невозможно стереть.