ФСБ рассекретила документы об опытах нацистов над узниками «Заксенхаузена»

Федеральная служба безопасности обнародовала новые рассекреченные документы, касающиеся, в частности, опытов, которые проводились нацистами над заключенными концлагеря «Заксенхаузен».
Речь идёт о копии протокола допроса бывшего коменданта этого объекта штандартенфюрера СС Антона Кайндля. Документ содержит 39 страниц.
В рамках дачи показаний Кайндль признался, что «Заксенхаузен» был превращен в место массового умерщвления советских военнопленных и мирных советских граждан. Людей расстреливали, вешали и травили газом. Некоторым узникам подмешивались в пищу и вводились через уколы яды.
Германия начала возводить «Заксенхаузен» в июле 1936 года по распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. В этом концлагере должны были содержать политических противников нацистского режима и обучать охранников для других подобных объектов.
29 апреля исполняется 80 лет со дня его освобождения «Заксенхаузена» советскими войсками.
Напомним, 11 апреля ФСБ рассекретила архивные материалы о преступлениях нацистов в концлагере Треблинка, где в период с 1941 по 1944 год массово уничтожались мирные жители, в основном евреи, поляки и цыгане.