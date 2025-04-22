Режим работы семи светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

«Специалисты Центра безопасности дорожного движения скорректировали режим работы семи светофорных объектов за минувшую неделю. Работы провели в Ленинском городском округе и Мытищах», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в дер. Горки Ленинского городского округа на Каширском шоссе установили новый светофор с вызывными кнопками для пешеходов недалеко от остановки «Горки-1».
Кроме того, в Мытищах изменили режим работы шести соседних светофоров на Волковском шоссе и синхронизировали их — работы провели на светофорных объектах у пожарной части, остановок «ТЭЦ-Северная», «Волковское кладбище», «Пироговский лесопарк», а также на пересечениях шоссе с ул. Колпакова и ул. Мира.
В ведомстве отметили, что работы по оптимизации движения на дорогах Подмосковья продолжаются. Так, благодаря постоянной работе специалистов на 10−15% повышается пропускная способность участков дорог и снижается вероятность потенциальных заторов.