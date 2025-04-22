Режим работы семи светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

Кроме того, в Мытищах изменили режим работы шести соседних светофоров на Волковском шоссе и синхронизировали их — работы провели на светофорных объектах у пожарной части, остановок «ТЭЦ-Северная», «Волковское кладбище», «Пироговский лесопарк», а также на пересечениях шоссе с ул. Колпакова и ул. Мира.