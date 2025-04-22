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Режим работы семи светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

В Московской области за неделю скорректировали режим работы семи светофоров, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты Центра безопасности дорожного движения скорректировали режим работы семи светофорных объектов за минувшую неделю. Работы провели в Ленинском городском округе и Мытищах», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в дер. Горки Ленинского городского округа на Каширском шоссе установили новый светофор с вызывными кнопками для пешеходов недалеко от остановки «Горки-1».

Кроме того, в Мытищах изменили режим работы шести соседних светофоров на Волковском шоссе и синхронизировали их — работы провели на светофорных объектах у пожарной части, остановок «ТЭЦ-Северная», «Волковское кладбище», «Пироговский лесопарк», а также на пересечениях шоссе с ул. Колпакова и ул. Мира.

В ведомстве отметили, что работы по оптимизации движения на дорогах Подмосковья продолжаются. Так, благодаря постоянной работе специалистов на 10−15% повышается пропускная способность участков дорог и снижается вероятность потенциальных заторов.