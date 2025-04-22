Девушка попросила ChatGPT погадать по руке: ответ ИИ заставил ее в панике бежать в больницу

Тринити Пейдж Дэвенпорт утверждает, что ИИ спас ей жизнь. Девушка попросила ChatGPT погадать ей на руке, надеясь получить предсказание о личной жизни. Но то, что она услышала в ответ, заставило в панике бежать в больницу. Об этом пишет издание Mirror.
После отправки фотографии своей руки через чат-бот, Тринити получила тревожное послание касательно своего здоровья. Искусственный интеллект обратил внимание девушки на родинку под ее указательным пальцем, которая подозрительно походила на акральную лентигинозную меланому — редкую и опасную форму рака кожи.
«Прежде чем мы перейдем к чтению по ладони, я настоятельно рекомендую вам проверить родинку на ладони у дерматолога. Это может быть ничего, но его расположение и внешний вид могут напоминать то, что называется акральной лентигинозной меланомой, которая является редкой, но серьезной формой рака кожи», — написал чат-бот в ответ на запрос Тринити.
Девушка заявила, что сообщение заставило ее обратится к медикам, поскольку в прошлом у нее были большие проблемы со здоровьем. Сейчас Тринити проходит обследование и не перестает благодарить ИИ. Она считает, что ChatGPT спас ей жизнь.
Ранее KP.RU сообщил, что 63% россиян уже используют искусственный интеллект в повседневной жизни. При этом не все родители школьников рады помощи искусственного интеллекта в подготовке домашнего задания. Каждый второй россиянин говорит, что запретил бы ИИ для пользования школьниками.