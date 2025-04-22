«Прежде чем мы перейдем к чтению по ладони, я настоятельно рекомендую вам проверить родинку на ладони у дерматолога. Это может быть ничего, но его расположение и внешний вид могут напоминать то, что называется акральной лентигинозной меланомой, которая является редкой, но серьезной формой рака кожи», — написал чат-бот в ответ на запрос Тринити.