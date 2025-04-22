Охлобыстин: возвращение Пугачёвой в РФ ничего не изменит

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин выразил мнение, что возвращение Аллы Пугачёвой в Российскую Федерацию уже «ничего не изменит».
«Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в её жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Охлобыстин добавил, что не может критиковать Пугачёву, так как она — женщина.
Ранее в интервью сайту aif.ru Охлобыстин прокомментировал отъезд Пугачёвой. Он сказал, что её «жалко». При этом супруг артистки Максим Галкин*, по словам Охлобыстина, «паразитирует».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с отъездом Аллы Пугачёвой из РФ очень страшным примером.
* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.