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Охлобыстин: возвращение Пугачёвой в РФ ничего не изменит

Охлобыстин добавил, что не может критиковать Пугачёву.

Источник: Аргументы и факты

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин выразил мнение, что возвращение Аллы Пугачёвой в Российскую Федерацию уже «ничего не изменит».

«Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в её жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.

Охлобыстин добавил, что не может критиковать Пугачёву, так как она — женщина.

Ранее в интервью сайту aif.ru Охлобыстин прокомментировал отъезд Пугачёвой. Он сказал, что её «жалко». При этом супруг артистки Максим Галкин*, по словам Охлобыстина, «паразитирует».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с отъездом Аллы Пугачёвой из РФ очень страшным примером.

* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.