Легендарный ансамбль «Красная Звезда» дал серию концертов в Иркутске

Интересные факты о коллективе:

✓ Основан в 1977 году по директиве минобороны СССР

✓ Провел более 25 тысяч концертов за 45 лет творческой деятельности

✓ Выступал как на главных сценах страны, так и в отдаленных гарнизонах

✓ Первым среди военных ансамблей создал смешанный хор с женской группой

✓ Ввел в состав эстрадный оркестр, став новатором военно-музыкального искусства.