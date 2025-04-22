Легендарный ансамбль «Красная Звезда» дал серию концертов в Иркутске

В течение трех дней, с 18 по 20 апреля, столицу Прибайкалья с гастролями посетил прославленный Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» Министерства обороны РФ. Коллектив выступил на нескольких знаковых площадках города.
Программа выступлений:
18 апреля:
• 13:30 — концерт в Иркутском национальном исследовательском техническом университете
• 18:00 — выступление в актовом зале на ул. Марата, 14.
19 апреля:
гала-концерт в КДЦ «Россия».
20 апреля: специальная программа для курсантов Суворовского военного училища.
За многолетнюю работу по патриотическому воспитанию и сохранение традиций военно-музыкального искусства ансамблю был вручен приветственный адрес от имени мэра Иркутска Руслана Болотова.
Интересные факты о коллективе:
✓ Основан в 1977 году по директиве минобороны СССР
✓ Провел более 25 тысяч концертов за 45 лет творческой деятельности
✓ Выступал как на главных сценах страны, так и в отдаленных гарнизонах
✓ Первым среди военных ансамблей создал смешанный хор с женской группой
✓ Ввел в состав эстрадный оркестр, став новатором военно-музыкального искусства.
Гастроли легендарного коллектива стали значимым культурным событием для Иркутска, позволив жителям города познакомиться с лучшими образцами военно-патриотического музыкального творчества.